МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по США упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани. Захарова оценила санкции Украины против российских химпредприятий

Он отмечает, что российский лидер был свидетелем распада соцлагеря и выхода ряда стран из состава Советского Союза, и "быстро разгадал американский план, согласно которому США при содействии украинской армии могли бы поставить под угрозу существование России".

Поэтому, согласно логике Хомани, президент России "сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине".

"Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой", — считает обозреватель.

По его данным, план США заключался в ослаблении России и "обнесении ее забором".