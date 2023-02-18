Еврокомиссия решила потратиться на продвижение демократии в Турции
RT: ЕК потратит 13 миллионов евро на продвижение демократии и "зеленого курса" в Турции
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует выделить 13 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Турции. Как следует из описания двух грантов, которые изучил RT, инициативы призваны содействовать продвижению "демократии" и европейского "зеленого курса".
Первый грант (8 миллионов евро) нацелен на защиту прав человека и демократических ценностей в Турции.
Как говорится в документе, "глобальная цель этого конкурса заявок — продвигать и защищать права и основополагающие свободы человека, демократию и верховенство права в Турции путем расширения возможностей организаций гражданского общества в построении устойчивых, инклюзивных и демократичных обществ".
Второй грант (5 миллионов евро) предусматривает привлечение представителей гражданского общества в дискуссию по ключевым политическим целям европейского "зеленого курса".
Цель этого проекта — улучшить оперативный и институциональный потенциал организаций гражданского общества в аспекте участия в "зеленой" повестке Евросоюза, а также укрепить их агитационные способности в этом вопросе.
https://1prime.ru/society/20230218/839849493.html
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