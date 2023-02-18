МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует выделить 13 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Турции. Как следует из описания двух грантов, которые изучил RT, инициативы призваны содействовать продвижению "демократии" и европейского "зеленого курса". Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

Первый грант (8 миллионов евро) нацелен на защиту прав человека и демократических ценностей в Турции.

Как говорится в документе, "глобальная цель этого конкурса заявок — продвигать и защищать права и основополагающие свободы человека, демократию и верховенство права в Турции путем расширения возможностей организаций гражданского общества в построении устойчивых, инклюзивных и демократичных обществ".

Второй грант (5 миллионов евро) предусматривает привлечение представителей гражданского общества в дискуссию по ключевым политическим целям европейского "зеленого курса".

Цель этого проекта — улучшить оперативный и институциональный потенциал организаций гражданского общества в аспекте участия в "зеленой" повестке Евросоюза, а также укрепить их агитационные способности в этом вопросе.