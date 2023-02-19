Медведев обвинил Бербок в невежестве после ее слов о повороте Москвы на "360 градусов"
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Twitter-аккаунте высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Москва осчастливила бы весь мир, если бы повернула свою точку зрения на "360 градусов". Об этом сообщают "Известия".
"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой", — отметил Медведев и добавил: "Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции".
https://1prime.ru/society/20230219/839852773.html
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