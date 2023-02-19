МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Twitter-аккаунте высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Москва осчастливила бы весь мир, если бы повернула свою точку зрения на "360 градусов". Об этом сообщают "Известия". Медведев предрек Европе "плачевный" исход

"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой", — отметил Медведев и добавил: "Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции".