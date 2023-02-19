МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Пять человек, включая военного, погибли, 15 мирных жителей ранены при израильской атаке на Дамаск, нанесен материальный ущерб ряду районов, сообщает министерство обороны Сирии. СМИ: Украина требует от Израиля кредит и осуждения действий России

"В 00.22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями. Наши средства ПВО ответили на ракеты и сбили большинство из них. По предварительным данным, погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Разрушен ряд домов, нанесен ущерб ряду районам в Дамаске и его окрестностях", — говорится в заявлении.