Минобороны Сирии сообщило о погибших при атаке Израиля на Дамаск
МО Сирии: при атаке Израиля на Дамаск погибли пять человек, 15 ранены
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Пять человек, включая военного, погибли, 15 мирных жителей ранены при израильской атаке на Дамаск, нанесен материальный ущерб ряду районов, сообщает министерство обороны Сирии.
"В 00.22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями. Наши средства ПВО ответили на ракеты и сбили большинство из них. По предварительным данным, погибли пять человек, включая военного, пострадали 15 мирных жителей, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Разрушен ряд домов, нанесен ущерб ряду районам в Дамаске и его окрестностях", — говорится в заявлении.
https://1prime.ru/society/20230219/839852855.html
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