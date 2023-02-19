МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в ходе встречи в Германии не получил от главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И извинений за вторжение китайского аэростата в воздушное пространство США. Китай предупредил об опасности односторонних санкций

Субботняя беседа на полях международной конференции в Мюнхене стала их первым очным контактом встречу после перехвата воздушного шара американским истребителем над Атлантическим океаном в начале февраля.

"Нет, извинений не было. Но я могу также сказать вам, что это была возможность очень ясно и очень прямо высказаться о том факте, что Китай направил на нашу территорию разведывательный воздушный шар, нарушив наш суверенитет и международное право", — сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Я довольно просто ему сказал, что это неприемлемо и никогда не должно повториться", — добавил он.

Из-за инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США, Блинкен на неопределенный срок отложил визит в Пекин, который планировался на начало февраля. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.