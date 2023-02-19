МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян дают имена своим гаджетам

"Около 31% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20% скорее, 11% определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39%), меньше всего на Северном Кавказе (22%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%)", — сказано в исследовании.

При этом 43% граждан категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% опрошенных возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель.

При этом только 19% россиян одинаково нравится отдыхать летом и зимой, и лишь 3% опрошенных любят зимний отпуск больше летнего. Остальные 78% граждан делают выбор в пользу летнего отдыха.

Отмечается, что 44% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 26% респондентов зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 21% россиян. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет.

Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.