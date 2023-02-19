МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. По сообщению информагентства France Press, трое мужчин, состоявших в группе в социальной сети под названием Barjols, планировали покушение на президента Франции Эммануэля Макрона в ходе праздничных мероприятий в честь 100-летия завершения Первой мировой войны, проходивших в 2018 году. Макрон высказался об идее разгрома России

Примечательно, что заговорщики, как утверждается в материалах уголовного дела, рассматривали возможность убийства Макрона с помощью керамического ножа.

Лидер заговорщиков был приговорен к четырем годам заключения, два других члена группы получили меньшие сроки, а остальные задержанные по этому делу были освобождены.

По данным агентства, группа была образована в социальной сети в 2017 году после серии терактов во Франции, совершенных радикальными исламистами. Движение подпитывалось протестными настроениями, вызванными социальной политикой французского правительства.