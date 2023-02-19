МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. То, что происходит на Мюнхенской конференции по безопасности, указывает на дальнейшую эскалацию текущей мировой обстановки, написал обозреватель издания Politico Мэтью Карницниг. "На инфляционном подиуме". Озвучен пугающий прогноз Еврокомиссии по Польше

Журналист заявил о том, что участники конференции "все на нервах", поскольку отлично понимают, что конец существующего миропорядка как никогда близок.

"Важным признаком обеспокоенности является риторика канцлера Германии Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, с их призывами и дальше вооружать киевский режим", — отметил Карницниг.

Он также подчеркнул, что есть как минимум одна заинтересованная сторона, которая извлекает максимальную выгоду из текущего геополитического кризиса.

"Единственные, кто выглядят вполне довольными на конференции по безопасности в этом году, это оборонные подрядчики. Сразу ясно, что продажи оружия процветают", — пишет журналист Politico.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу. Второй год подряд Россия не принимает в ней участия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис вокруг Украины.