МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. То, что происходит на Мюнхенской конференции по безопасности, указывает на дальнейшую эскалацию текущей мировой обстановки, написал обозреватель издания Politico Мэтью Карницниг.
Журналист заявил о том, что участники конференции "все на нервах", поскольку отлично понимают, что конец существующего миропорядка как никогда близок.
"Важным признаком обеспокоенности является риторика канцлера Германии Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, с их призывами и дальше вооружать киевский режим", — отметил Карницниг.
Он также подчеркнул, что есть как минимум одна заинтересованная сторона, которая извлекает максимальную выгоду из текущего геополитического кризиса.
"Единственные, кто выглядят вполне довольными на конференции по безопасности в этом году, это оборонные подрядчики. Сразу ясно, что продажи оружия процветают", — пишет журналист Politico.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу. Второй год подряд Россия не принимает в ней участия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис вокруг Украины.
https://1prime.ru/society/20230219/839855411.html
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