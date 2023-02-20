В России начинается трехдневная рабочая неделя: рабочими будут дни с 20 по 22 февраля
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час.
Как рассказали журналистам в пресс-службе Роструда, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, что связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час.
В пресс-службе отметили, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
В Роструде также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.
https://1prime.ru/society/20230220/839856540.html
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