МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Попытки западных государств настроить страны Африки и Латинской Америки против России в ходе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности окончились провалом, пишет британская газета Financial Times. У России преимущество в борьбе за рынки Африки, считает эксперт

По данным издания, лидеры Запада в ходе конференции старались внушить коллегам из так называемого "глобального юга", что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира.

При этом министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что всему миру нужно найти решение конфликта на Украине, поскольку страны "не могут продолжать говорить" исключительно о конфликте на Украине.

А вице-президент Колумбии Франсия Маркес сказала, что не хочет обсуждать, кто победит или проиграет в этом конфликте и выразила надежду, что Европа будет больше уделять внимания проблемам изменения климата.

Вместе с тем премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила подчеркнула, что заинтересована в "решении проблемы, но не в перекладывании вины".

Резюмируя, авторы статьи отмечают, что среди развивающихся стран укрепилось недоверие к Западу, который отказался как от выплат в их адрес за климатический ущерб, так и от поставок вакцины в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.