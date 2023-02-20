МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ЛДПР в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ", сообщают "Известия". Правительство рассмотрит законопроект о поддержке разработчиков ПО

Согласно законопроекту, в стране должно быть установлено единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения составят — праздничные дни, дни ликвидации последствий ЧС и другие.

Помимо этого, законопроект наделяет управляющие компании правом проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Например, управляющие компании смогут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти".

По словам депутата от фракции ЛДПР Владимира Кошелева, эти акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона.