МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. По данным экспертов, 95% мошеннических звонков россиянам поступает с территории Украины, где функционируют 800-900 специальных call-центров, сообщают "Известия". Аферисты начали звонить россиянам через мессенджеры с номеров США и Канады

Декан факультета "Цифровая экономика и массовые коммуникации" Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) Сергей Гатауллин подчеркну, что оценка эффективности криминальных бизнес-моделей мало чем отличается от оценки любого другого бизнеса — это касается и call-центров мошенников. Исходя из оценки, территория Украины в целом и город Днепропетровск (Днепр) в частности по всем оцениваемым параметрам оказались привлекательны для телефонного мошенничества.

Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий, комментируя изданию ситуацию, объяснил, что мошенникам комфортно работать на Украине, ведь преступления против россиян в этой стране не преследуются. К тому же уровень коррупции на Украине, подчеркнул эксперт, настолько высок, что правоохранительные органы обращают внимание на мошеннические call-центры исключительно ради извлечения коррупционной выгоды.

При этом Долгицкий отметил, что деятельность телефонных мошенников в целом вписывается в парадигму информационной войны, которая сегодня ведется против России с украинской территории.