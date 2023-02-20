МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа настолько погрузилась в тотальную ненависть к России, а Соединенные Штаты так страстно желают ее проигрыша, что им уже неважно, как и чем завершится украинский кризис, говорится в материале китайского государственного издания Global Times. "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Китай к концу февраля подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун сказал Global Times, что, хотя на данный момент всем сторонам будет крайне сложно достичь консенсуса, нужно понимать, что этот кризис создает хаос в мире. Хун подчеркнул, что предложения Пекина сигнализируют, что "Китай не сидит сложа руки, а прилагает все усилия, чтобы найти решение данному кризису, и будет и дальше стараться посадить соответствующие стороны за стол переговоров".

По мнению эксперта, сейчас Европа охвачена иррациональной ненавистью и антагонизмом по отношению к России.

"Мюнхенская конференция по безопасности была полностью посвящена лишь европейской безопасности, они просто исключили Россию из числа участников. С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров", — сказал он.

Хун также заявил, что Штатам абсолютно все равно, закончится ли конфликт вокруг Украины миром или нет. Они слишком сильно хотят, чтобы Москва проиграла, и их уже не волнует, какой ценой они этого добьются. Он сравнил украинский кризис с раной на руке, говоря, что "предложенное Китаем решение состоит в том, чтобы применить немного китайской медицины и залечить кровоточащую рану, в то время как США хотят отрезать всю руку".