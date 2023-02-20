В Роскомнадзоре объяснили, почему ограничили доступ к сайту The Bell*
Роскомнадзор: доступ к сайту The Bell* ограничен из-за размещения запрещенного контента
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ограничение доступа к сайту интернет-издания The Bell* было введено в России из-за неоднократного размещения запрещенного контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", — сказано в сообщении в ответ на запрос агентства.
Отмечается, что, в частности, ресурс регулярно публиковал контент, содержащий недостоверную информацию о спецоперации на территории Украины.
Ранее ведомство ограничило на территории России доступ к сайту The Bell*.
Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская 1 апреля 2022 года была включена в перечень иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://1prime.ru/society/20230220/839861977.html
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