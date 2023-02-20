МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ограничение доступа к сайту интернет-издания The Bell* было введено в России из-за неоднократного размещения запрещенного контента, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", — сказано в сообщении в ответ на запрос агентства.

Отмечается, что, в частности, ресурс регулярно публиковал контент, содержащий недостоверную информацию о спецоперации на территории Украины.

Ранее ведомство ограничило на территории России доступ к сайту The Bell*.

Интернет-издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях. Основатель издания Елизавета Осетинская 1 апреля 2022 года была включена в перечень иноагентов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.