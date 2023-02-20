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2023
https://1prime.ru/society/20230220/839862226.html
Байден находится в Киеве, пишут СМИ
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Американский президент Джо Байден прибыл в Киев, сообщила "Украинская правда". Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Других подробностей издание не привело. ПРАЙМ, 20.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден прибыл в Киев, сообщила "Украинская правда".
Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.
Других подробностей издание не привело.