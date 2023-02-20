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2023-02-20T12:58:00+03:00

2023

https://1prime.ru/society/20230220/839862226.html

Байден находится в Киеве, пишут СМИ

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https://россиясегодня.рф

Американский президент Джо Байден прибыл в Киев, сообщила "Украинская правда". Он встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Других подробностей издание не привело. ПРАЙМ, 20.02.2023

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60