МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Известный своими русофобскими заявлениями экс-президент Польши Лех Валенса в интервью порталу o2.pl пожаловался на то, что ему не хватает пенсии для жизни. "Какой позор!": британцы в ярости из-за нового пакета помощи Украине

По словам бывшего политика, он получает около 11-12 тысячи злотых (около 180 — 216 тысяч рублей. — Прим. ред.) — это огромная сумма для среднестатистического польского пенсионера. Однако, как признался Валенса, ему уже не хватает и этой суммы.

"Уже много лет пенсия у меня не растет, все индексации проходят как-то мимо меня", — сказал он.

Все деньги у него забирает его супруга. Цены, как отметил он, растут — и в этом виновато правительство.

"К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов. Тем не менее, они приобретаются за мой счет", — пояснил он.

Его порции завтрака, обеда и ужина сократились, чем бывший глава государства недоволен.

Кроме того, он помогает и своим детям. Дыры в бюджете он затыкает при помощи выступлений за границей. При этом ехать на отдых экс-политик не планирует, и дело не только в ценах: в его возрасте, как признался Валенса, нечего делать на курортах.