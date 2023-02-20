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Фильмы и сериалы Disney уберут из российских сервисов 1 марта
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Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. "С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для... ПРАЙМ, 20.02.2023
общество , новости, disney
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI.
"С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах", — говорится в сообщении на сайте компании.
Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.