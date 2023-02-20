МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах", — говорится в сообщении на сайте компании.

Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции.

Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.