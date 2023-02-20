МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по местному времени (совпадает с мск).

"В районе Дейне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4", — говорится в сообщении AFAD. Позже ведомство сообщило о втором землетрясении в 20:07 по местному времени, магнитуда 5,8.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения.

"Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения", — передает телеканал.

Провинцию Хатай с визитом посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.

В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.