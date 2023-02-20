МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на 6 месяцев на основании подтверждения брони в отеле, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в тексте распоряжения.

В перечен вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филипины.