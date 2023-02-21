МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Политические силы России имеют разные подходы к социально-экономическим задачам, но едины в главном — в вопросе безопасности и суверенитета страны, заявил в ходе послания Федеральному собранию. Путин призвал бизнесменов не цепляться за прошлое

По его словам, выборы — это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач, при этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном — обеспечении безопасности и благополучия народа, отстаивании суверенитета и национальных интересов.

Российский лидер также сообщил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

Путин добавил, что все политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны, и процитировал Петра Столыпина. Он отметил, что эти слова были сказаны в Государственной думе более 100 лет назад, но в полной мере созвучны нашему времени.

"Он сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной", — процитировал президент.

Путин во вторник в Гостином дворе выступил с посланием Федеральному собранию.