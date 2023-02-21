МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия приняла решение приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) от 2010 года, заявил президент страны Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию. В Молдавии хотят пересмотреть договоры с "Газпромом"

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие", — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, перед началом обсуждения о возобновлении "Нового СНВ" необходимо выяснить, как учитывать ядерный потенциал НАТО.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Госдума и Совфед в 2021 году ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.