МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российскому образованию следует вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

По словам Путина, вопрос о высшей школе является очень важным, назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах жизни.

"Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается… вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от 4 до 6 лет", — сказал президент.

Он добавил, что при этом в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Кроме того, российский лидер заявил, что узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре, переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.

По словам Путина, правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. "Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей", — подчеркнул он.

"Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре", — добавил президент.