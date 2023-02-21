Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда
Глава Минтруда Котяков заявил, что ситуация на российском рынке труда стабильная
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда стабильная, работодатели ищут квалифицированных сотрудников в связи с наращиванием мощностей отечественных предприятий, рассказал РИА Новости министр труда страны Антон Котяков.
"Рынок труда превратился в рынок соискателей, по большому счету. У нас уже наоборот работодатели находятся в поиске квалифицированных кадров, которые релевантны требованиям к должности", — отметил глава ведомства.
По его словам, повышенный спрос на работников связан с выходом отечественных предприятий н6а двух-трехсменный режим работы.
Котяков добавил, что Минтруд и Минфин определят объем средств, который потребуется на повышение МРОТ на десять процентов. По его словам, ведомство будет готово выполнять поставленную президентом Владимиром Путиным задачу.
https://1prime.ru/society/20230221/839876885.html
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