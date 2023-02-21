МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда стабильная, работодатели ищут квалифицированных сотрудников в связи с наращиванием мощностей отечественных предприятий, рассказал РИА Новости министр труда страны Антон Котяков. Путин поручил запустить программу льготного жилья для работников ОПК

"Рынок труда превратился в рынок соискателей, по большому счету. У нас уже наоборот работодатели находятся в поиске квалифицированных кадров, которые релевантны требованиям к должности", — отметил глава ведомства.

По его словам, повышенный спрос на работников связан с выходом отечественных предприятий н6а двух-трехсменный режим работы.

Котяков добавил, что Минтруд и Минфин определят объем средств, который потребуется на повышение МРОТ на десять процентов. По его словам, ведомство будет готово выполнять поставленную президентом Владимиром Путиным задачу.