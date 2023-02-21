МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Социальная защита населения, в том числе малообеспеченных граждан, семей с детьми в стране в такое суровое время становится более эффективной, адресной, заявила в эфире телеканала "Россия 24" спикер Совфеда Валентина Матвиенко. МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублей, заявил Путин

Она отметила, что "детский бюджет" вырос в разы за последние годы. Кроме того, она отметила, что в послании президента России Владимира Путина говорится об увеличении налоговых вычетов на получение образования, на здравоохранение.

"Социальная защита населения, казалось бы, в такое суровое время, она не только не ослабляется, а наоборот, становится более эффективной, адресной по защите малообеспеченных слоев населения", — сказала Матвиенко. По ее словам, это относится и к повышению МРОТ.

"Это доходы населения, благополучие людей", — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что с радостью восприняла новость о том, что в четырех новых субъектах РФ будет выплачиваться материнский капитал на всех детей, начиная с 2007 года. По ее словам, "это будет поддержкой семьям".

Законодатель также отметила важность скорейшей интеграции новых регионов не только в правовое, но и в экономическое поле РФ.