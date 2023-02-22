Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ
Комитеты ГД по обороне и международным делам поддержали приостановку участия России в ДСНВ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановке участие России в ДСНВ, сообщил глава комитета Андрей Картаполов.
"Вчера Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в этом договоре (ДСНВ — ред.), комитет по обороне безусловно поддерживает это решение, оно отвечает интересам безопасности Российской Федерации в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день", — заявил он журналистам.
Комитет Госдумы по международным делам также рекомендовал принять законопроект, сообщил его глава и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять законопроект о приостановлении действия ДСНВ. Вопрос предложено вынести на рассмотрение сегодняшнего пленарного заседания", — сообщил он журналистам.
https://1prime.ru/society/20230222/839882305.html
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