МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

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Центр зафиксировал его в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.