Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Ранее во вторник президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ.
Согласно пояснительной записке, законопроект главы государства предполагает временную приостановку действия договора в отношении российской стороны.
Отмечается, что решение о возобновлении участия в ДСНВ примет президент. По словам Путина, перед обсуждением восстановления договора, необходимо изучить возможности учета ядерного потенциала Великобритании и Франции.
Закон вступит в силу с момента официального опубликования.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой. Госдума в 2021 году ратифицировала соглашение о пролонгации документа до 2026 года.
https://1prime.ru/society/20230222/839884208.html
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