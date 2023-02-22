МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Медведев прокомментировал приостановку Россией ДСНВ

Ранее во вторник президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

Согласно пояснительной записке, законопроект главы государства предполагает временную приостановку действия договора в отношении российской стороны.

Отмечается, что решение о возобновлении участия в ДСНВ примет президент. По словам Путина, перед обсуждением восстановления договора, необходимо изучить возможности учета ядерного потенциала Великобритании и Франции.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой. Госдума в 2021 году ратифицировала соглашение о пролонгации документа до 2026 года.