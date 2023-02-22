МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила в хорде сессии в среду законопроект о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, сообщила пресс-служба палаты. ЕАБР назвал ожидаемую инфляцию в Белоруссии в 2023 году

"Соглашением предусматривается взаимное признание решений по всем нарушениям в области безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также обмен данными по электронным каналам связи. Ратификация соглашения будет способствовать укреплению дисциплинированности водителей на дорогах и повышению безопасности дорожного движения в целом", — сказано в сообщении в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Ранее белорусские депутаты проголосовали за ратификацию соглашения. Законопроект должен быть подписан президентом страны для окончания внутригосударственных процедур по ратификации соглашения.