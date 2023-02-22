Белоруссия ратифицирует договор с Россией о штрафах за нарушение ПДД
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о штрафах за нарушение ПДД
Читать 1prime.ru в
МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила в хорде сессии в среду законопроект о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, сообщила пресс-служба палаты.
"Соглашением предусматривается взаимное признание решений по всем нарушениям в области безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также обмен данными по электронным каналам связи. Ратификация соглашения будет способствовать укреплению дисциплинированности водителей на дорогах и повышению безопасности дорожного движения в целом", — сказано в сообщении в Telegram-канале верхней палаты парламента.
Ранее белорусские депутаты проголосовали за ратификацию соглашения. Законопроект должен быть подписан президентом страны для окончания внутригосударственных процедур по ратификации соглашения.
https://1prime.ru/society/20230222/839887696.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.