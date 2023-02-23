В Белгородской области упал военный самолет, пилот катапультировался
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В Валуйском городском округе Белгородской области упал военный самолет, на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным экстренных служб, пилот сумел катапультироваться, предварительно, он жив.
https://1prime.ru/society/20230223/839892296.html
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