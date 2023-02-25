МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Либертарианская партия США поддерживает резолюцию группы конгрессменов с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. В США озвучили страшную для Украины правду, которую боялись говорить прямо

Ранее конгрессмены внесли на рассмотрение документ, получивший название "Резолюция об усталости от Украины". Подписи под ним, помимо члена палаты представителей Мэтта Гетца, поставили еще 10 конгрессменов. Проект резолюции, среди прочего, содержит требование к властям США "прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине", а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования.

"Мы поддерживаем недавно внесенную "Резолюцию об усталости от Украины". Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же", — говорится в сообщении партии в Twitter.