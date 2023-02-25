МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Очередное разоблачение относительно скандально известного члена палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса публикует в пятницу издание Politico: по его данным, конгрессмен уже в 2017 году приписывал себе место работы в крупном банке, пытаясь освободить под залог "друга семьи". В правительстве Японии разгорается "однополый" скандал

"Джордж Сантос в 2017 году сказал неправду судье в Сиэтле о том, что он работает в банке Goldman Sachs, выступая по делу об освобождении под залог "друга семьи", который позднее признал вину по делу о махинациях с банкоматами", — пишет издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение аудиозаписи.

"Я – подающий надежду политик, работаю в Goldman Sachs", — говорит Сантос, отвечая на вопросы судьи.

Громкая история вокруг Сантоса, избравшегося в конгресс лишь в ноябре прошлого года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало заявление, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира.

В свете разоблачений в отношении Сантоса были начаты сразу несколько расследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата, однако он, несмотря на призывы конгрессменов от обеих партий, не собирается отказываться от членства в палате представителей и заверяет, что не нарушал законов.