МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может оказаться всего лишь "меньшей" из проблем, ожидающих Запад, заявил изданию Der Spiegel лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. В США признали агрессию против союзника по НАТО

По его мнению, Запад "ожидает еще сразу несколько военных конфликтов, которые также будут нести в себе угрозу ядерной войны", ведь Китай, КНДР и Иран идут той же дорогой, что и Россия — "атакуют существующий политический порядок".

Но, как считает Мерц, совершенно не обязательно, что дело действительно дойдет до применения оружия массового поражения: "Одно только их существование изменяет ход боевых действий. В Европе и США страх перед применением российского ядерного оружия по сей день мешает ЕС и НАТО эффективно защищать Украину".



В связи с этим Запад, по логике лидера ХДС, должен начать переговоры о разоружении.

"Последний договор о разоружении между бывшим президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым был подписан 7 декабря 1987 года", — напомнил политик и добавил, что волю к отстаиванию своих интересов Евросоюз и НАТО должны проявить и сегодня, чтобы российская СВО на Украине не вдохновила другие "авторитарные режимы".