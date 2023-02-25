МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Подрыв "Северных потоков" может иметь эффект, противоположный стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США

По мнению Херша, Байден начал нечто такое, чего не понимает.

"Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?" — спросил журналист в интервью порталу Western Standard.

Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.