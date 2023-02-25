МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимо прислушаться к Владимиру Путину после приостановки участия России в ДСНВ, чтобы избежать глобальной катастрофы, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Путин и Эрдоган обсудили энергетическое сотрудничество

В частности, он заявил: "Давайте смотреть правде в глаза, сейчас у них больше ядерных боеголовок, чем у нас. Возможно, даже больше средств доставки и носителей. Я не знаю. Мы запутались во всех этих числах. США и Россия на двоих обладают достаточной мощью, чтобы уничтожить планету. В этом нет сомнений".

При этом он утверждает, что Вашингтон предал Москву, и у российского лидера есть целый список фактов, подтверждающих это.

"Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) дал это четко понять", — резюмировал полковник.