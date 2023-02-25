МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Поставки импортных цветов в Россию перед праздником 8 марта идут стабильно и без сбоев, а цены традиционно выросли на все цветы, чтобы потом упасть, сообщил РИА Новости председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Названы самые популярные подарки у россиян

"В сравнении с прошлогодними показателями ситуация на российском рынке не изменилась. Отечественный цветок по-прежнему занимает только 17% против 83%, приходящихся на импорт", — сообщил Антипов.

"Ситуация с импортными поставками также остаётся стабильной. Основными поставщиками цветочной продукции в Россию являются Кения и Эквадор, — страны которые были и остаются дружественными РФ. На таможне для них никаких сложностей нет, более того, фуры с цветком не стоят в долгих очередях, благодаря отсутствию перегруза", — добавил он.

Что касается Голландии, продолжил Антипов, то цветок из этой страны в Россию, вопреки распространенному мнению, практически не поставляют, за исключением гербер и хризантем. "Отечественные производители сами выращивают тюльпаны, закупая только голландские луковицы", — пояснил собеседование агентства.

Таким образом, цены тюльпанов в РФ перед женским праздником "действительно будут очень высокими в связи с удорожанием луковиц, которые… поднялись в цене из-за удорожания электроэнергии и газа", добавил Антипов.

"Безусловно, в России и странах СНГ на 8 марта приходится ощутимый рост цен на цветок. Потребление к Международному женскому дню становится в 20 раз больше чем в обычные дни. Повышенный спрос определяет и ценовую политику. После праздника цена снизится примерно в два раза", — заметил он.

Кроме того, стоимость зарубежного цветка растёт и в связи с празднованием за рубежом дня святого Валентина, к которому иностранные производители также повышают цены, а также с Днём Матери, его отмечают в начале марта в Великобритании.

Антипов подчеркнул, что российские цветоводы могут и очень хотят заменить хотя бы часть объёма импорта, но им мешает это сделать "низкая ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления России в ВТО упала с 15% до 5%, а также "серые" схемы таможенного оформления"

Он также напомнил, что в настоящий момент Национальная ассоциация цветоводов реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС в связи с дешевым импортом из третьих стран, наносящим экономический ущерб отрасли.