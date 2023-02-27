МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Запад сохраняет иллюзии, что, разрушив СССР без единого выстрела, они смогут без проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, но это опасные заблуждения, как с СССР не получится, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в газете "Известия". Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

В своей статье Медведев написал, что к специальной операции на Украине привели безумная истерика Запада и навязчивое желание растерзать Россию. При этом, отметил российский политик, история демонстрирует, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".

"Этого, похоже, не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а сейчас пытается уничтожить Российскую Федерацию. У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт. Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР — не получится", — написал Медведев.

Вместе с тем Медведев отметил: "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен".

В своей статье Медведев также написал, что к специальной операции на Украине привели безумная истерика Запада и навязчивое желание растерзать Россию. При этом, как отметил российский политик, история демонстрирует, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".

Медведев отметил, что враги России продолжают "накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры", не желая понять, что их цели заведомо ведут к проигрышу для всех, "когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы".

"Россия такого не допустит. И мы не одиноки в этом стремлении. Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения Планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего Мира", — заключил он.