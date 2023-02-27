МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, в том числе двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, а также основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщило украинское издание "Страна.ua". Эксперт сравнил новые санкции Запада с холодным душем

Кроме того, под санкции попали пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, добавило издание.

Сообщается также, что санкции введены против компаний бизнесмена и основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. В частности, под санкции попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр". Отмечается, что ограничения введены сроком на десять лет.