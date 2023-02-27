Украина ввела санкции против Российского Красного Креста
Украина ввела санкции против Народного фронта, Российского Красного Креста и других
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских организаций, в том числе движения "Общероссийский народный фронт" и Российского Красного Креста (РКК), сообщило украинское издание "Страна.ua".
Согласно изданию, среди прочего санкции введены и против благотворительного фонда "Гольфстрим", "Русской гуманитарной миссии", молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и организации "Дом для мамы".
https://1prime.ru/society/20230227/839913441.html
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