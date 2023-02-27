МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка" в размере не менее двух региональных прожиточных минимумов, который можно будет потратить на товары первой необходимости, сообщает газета "Известия". В Госдуме призвали отстранять госслужащих, долго находящихся за границей

"Члены Совфеда и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект "О сертификате для новорожденного ребенка". Им предлагается ввести в России новый вид государственной помощи малообеспеченным семьям. Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного", — пишет издание со ссылкой на текст документа.

По данным газеты, в ЛДПР предлагают выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов специальный сертификат. Однако получить его смогут только те российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны. Предполагается, что полномочиями по назначению сертификата будут наделены региональные власти, при этом его номинальная стоимость будет устанавливаться правительством РФ в зависимости от средних цен на товары для ребенка отечественного производства. Предполагается, что размер сертификата составит около 30 тысячам рублей — не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения.

"При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей — коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и других вещей. Для многих семей с небольшим достатком, особенно в студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", — приводит издание текст пояснительной записки к законопроекту.

Единовременная выплата при рождении ребенка с 1 февраля 2023 года составляет 22,9 тысячи рублей. Такое пособие положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. Кроме того, единовременное пособие по беременности и родам — 0,9 тысячи рублей, единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 36,3 тысячи рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву — 15,5 тысячи рублей.

Помимо этого, в России выплачивается и материнский капитал. С 1 февраля его размер проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.