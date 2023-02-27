МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Дальнейшие антироссийские санкции и поставки вооружений Киеву не остановят конфликт на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Бывший аналитик ЦРУ назвал причину украинского конфликта

"Главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизней людей, потому что мы не хотим, чтобы люди умирали. Как вы можете это сделать? Санкциями? Нет. Поставками оружия? Нет. Только миром", — сказал Сийярто, добавив, что поэтому Будапешт призывает к немедленному прекращению огня.

"Печально, что если вы выступаете за мир, вас тут же определяют в сторонники России, хотя мы не на стороне русских. Мы — на стороне мира, потому что не хотим, чтобы гибло больше людей. И, к сожалению, в нынешних условиях вести рациональный диалог об урегулировании этой ситуации просто… не скажу, что безнадежно — потому что надежда есть всегда. Но эта надежда невелика", — отметил министр.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".