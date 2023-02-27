В конгрессе предупредили о возможности новой гражданской войны в США
Конгрессвуман Грин: США необходимо избежать гражданской войны при "разводе" штатов
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. США движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты отделятся от демократических — и стране нужно избежать новой гражданской войны, заявила в Twitter член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости.
Она написала: "Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится", — и добавила, что на текущий момент "Вашингтон и политический мир" в США оказались "полностью оторваны от реальных американцев".
https://1prime.ru/society/20230227/839915201.html
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