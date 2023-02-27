МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. США движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты отделятся от демократических — и стране нужно избежать новой гражданской войны, заявила в Twitter член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости. Опрос показал, как республиканцы относятся к участию Трампа в выборах

Она написала: "Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится", — и добавила, что на текущий момент "Вашингтон и политический мир" в США оказались "полностью оторваны от реальных американцев".