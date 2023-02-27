МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мир движется вспять, нищета и голод растут впервые за десятки лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Полянский: Запад давил на страны при голосовании по резолюции ГА ООН

Политик выступил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять", — сказал Гутерреш.

По оценке генсека, мировые масштабы нищеты и голода растут впервые за несколько десятков лет. Так, отметил он, число нуждающихся в гуманитарной помощи в 2023 году увеличилось до 339 миллионов человек.