2023-02-27T11:48:48+03:00
2023-02-27T11:48:48+03:00
2023-02-27T11:48:48+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230227/839918101.html
Генсек ООН заявил о росте нищеты и голода впервые за десятилетия
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мир движется вспять, нищета и голод растут впервые за десятки лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Политик выступил на открытии 52-й сессии Совета по правам... ПРАЙМ, 27.02.2023
общество , новости, мир, антониу гутерреш, нищета, голод
https://1prime.ru/images/83221/84/832218447.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/84/832218447.jpg
https://1prime.ru/images/83221/84/832218446.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/84/832218446.jpg
https://1prime.ru/images/83221/84/832218445.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/84/832218445.jpg
https://1prime.ru/society/20230226/839909100.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мир движется вспять, нищета и голод растут впервые за десятки лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Политик выступил на открытии 52-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.
"Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы повернули вспять", — сказал Гутерреш.
По оценке генсека, мировые масштабы нищеты и голода растут впервые за несколько десятков лет. Так, отметил он, число нуждающихся в гуманитарной помощи в 2023 году увеличилось до 339 миллионов человек.