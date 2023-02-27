МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Неприятным открытием для "надменного и самодовольного" Запада стала реакция мирового сообщества на ситуацию вокруг Украины, написала обозреватель газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян. Forbes: Запад опозорился в борьбе с Россией

В статье отмечается, что заявления американского президента Джо Байдена, который пытается представить конфликт вокруг Украины как борьбу "демократий и автократий", а себя — как защитника "свободного мира", абсолютно чужды многим государствам: пропагандируемая Западом точка зрения вызывает только безразличие и гнев.

"Им по горло хватает собственных проблем, однако никто в США или Европе не спешит предложить этим странам помощь, все внимание только на Украину", — отметила Мартинес-Баскуньян.

По ее мнению, конфликт на Украине стал "унизительный опытом" для стран Запада: их шокировало то, что международная значимость тех, кого там привыкли считать "неприсоединившимися", на самом деле весьма велика.

"Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире", — констатировала автор.

Внезапно голоса "обездоленных" стали иметь вес в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов, продолжает обозреватель. Так, Бразилия представляет мирный план по Украине, Турция имеет открытые каналы связи с Москвой и избегает поддержки санкций, Китай сохраняет торговые связи с Россией и Западом, также предлагая свой мирный план. "Государство мафии". Обозреватель Fox News раскрыл, кто стоит у руля США

"Европа совершает ошибку за ошибкой, ставя палки в колеса этим инициативам и упрямо стараясь следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающимся с некой "осью зла". Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?" — задалась вопросом Мартинес-Баскуньян.

По мнению журналиста, Европе нужно хорошенько подумать о переоценке своего места в мире, чтобы продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. Кроме того, нужно начать работу над действительно многосторонним международным порядком, в основе которого будут лежать правила, которые будут все соблюдать.