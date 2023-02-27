МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Один человек погиб, 69 пострадали при землетрясении в Малатье в понедельник, заявил начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции Юнус Сезер. Более десяти тысяч турок предложили жилье пострадавшим от землетрясений

Ранее 27 февраля, в провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. По словам мэра города, как минимум одно здание обрушилось.

Сезер заявил, что в результате катастрофы погиб 1 человек, 69 жителей провинции ранены.