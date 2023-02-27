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В Турции сообщили о первой жертве землетрясения в Малатье
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Один человек погиб, 69 пострадали при землетрясении в Малатье в понедельник, заявил начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции Юнус Сезер... ПРАЙМ, 27.02.2023
общество , новости, турция, землетрясения, жертвы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Один человек погиб, 69 пострадали при землетрясении в Малатье в понедельник, заявил начальник управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции Юнус Сезер.
Ранее 27 февраля, в провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. По словам мэра города, как минимум одно здание обрушилось.
Сезер заявил, что в результате катастрофы погиб 1 человек, 69 жителей провинции ранены.