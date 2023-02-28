МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Запад хочет разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

Как сообщила пресс-служба Кремля, "будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год".

Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.

Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года. Таким образом, нынешнее заседание будет первым с начала российской специальной военной операции.

ЗАСЛОН ПРЕДАТЕЛЯМ И ДИВЕРСАНТАМ

Ключевые задачи, стоящие сейчас перед ФСБ, президент обозначил 20 декабря прошлого года в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России, а это значит, что надо серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал, говорил Путин.

Он особо выделил подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Им сейчас трудно — обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, отмечал президент. Но живущие там граждане России надеются на органы безопасности, и долг их сотрудников — сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод населения. Государство и дальше будет укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами, пообещал Путин.

Среди главных приоритетов работы ФСБ остается борьба с терроризмом, работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно, отмечал глава государства.

Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами, указывал Путин.

Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной, подчеркивал Путин: надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Путин говорил и о необходимости усилить работу по линии Пограничной службы ФСБ. По его словам, государственная граница — это важнейший, ключевой рубеж обеспечения безопасности страны, и она должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения.

Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции, говорил глава государства.

Нельзя ослаблять внимания и в борьбе с экстремизмом, добавлял президент. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, — это прямая угроза внутреннему единству россиян, и на подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция, отмечал Путин.

Запад будет пытаться расшатать и расколоть российское общество, делать ставку на национал-предателей, пропитанных ядом презрения к своему собственному Отечеству и желанием заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить — так президент говорил на минувшей неделе в послании Федеральному собранию.

Кто встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону, подчеркивал Путин.

"ИММУНИТЕТ" АРМИИ

Советские чекисты, героически действуя на полях сражений, нередко ценой своей жизни, внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Когда-нибудь в рамках возможного получится рассказать и о сделанном российскими сотрудниками органов госбезопасности в районах спецоперации.

Есть крылатое выражение: "Без разведки армия слепа, а без контрразведки — беззащитна". Департамент военной контрразведки ФСБ противостоит спецслужбам натовских стран, работающим по Вооруженным силам РФ — и задач у сотрудников ДВКР, очевидно, не меньше, чем у их предшественников из Особых отделов и легендарного "Смерша", боровшихся с гитлеровцами.

В конце июля прошлого года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России.

Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов. Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у противника иллюзию его приближения к успеху, в то время как он, находясь под контролем, на самом деле движется к провалу.

По данным ФСБ, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому пилоту за угон борта во время боевого вылета. На самом деле планировалось взять в заложники его семью. А штурмана угоняемого самолета планировалось отравить клофелином, препарат доставили в Волгоград, где его изъяли российские контрразведчики.

При этом украинская сторона сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины. Кроме того, было раскрыто, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов.

Сообщалось, что западные, прежде всего британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке, а в операции ГУР участвовал главный расследователь издания Bellingcat* (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев, связанный с разведкой Великобритании MI6.

Кремль высоко оценил этот успех ФСБ, сообщил тогда журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

СТАТИСТИКА БОРЬБЫ

В ходе специальной военной операции существенно выросло число террористических посягательств на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры России, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников. Причем в 2022 году в России значительный рост террористических проявлений имел место прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральном округах, отмечал он.

Такой рост связан как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности, пояснял директор ФСБ.

По данным на конец 2022-го, в результате принятых мер в течение года на стадии приготовления удалось предотвратить свыше 120 преступлений террористической направленности, в том числе более 60 терактов. Пресечена деятельность около 70 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

В частности, в конце апреля 2022 года сообщалось о предотвращении теракта в Симферополе. Задержали жителя региона — это бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, готовивший по указке неонацистов из полка "Азов"** (террористическая организация, запрещена в России) взрыва и поджог в одном из торгово-развлекательных центров города.

В мае стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки. Культ Убийств"* (М.К.У., террористическая организация, запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы.

Также в мае ФСБ рассказала о задержании в Калининграде сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"**, планировавшего в канун празднования Дня Победы теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей министерства обороны РФ. В конце августа стало известно о задержании там же, в Калининграде, сторонника "Азова"**, планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво".

В сентября ФСБ распространила сообщение о предотвращении серии терактов в Крыму. Тогда в ходе оперативной игры была пресечена попытка совершения службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении членов правительства Республики Крым. Контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками. Кроме того, ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, изъяла улики, определила каналы связи и способы финансирования.

В октябре прошлого года ФСБ рассказала, что в столичном регионе пресечены готовившиеся украинскими спецслужбами теракты с использованием переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Осенью 2022 года ФСБ также сообщила о предотвращении попыток совершения украинскими спецслужбами терактов на нефтегазовых объектах, связанных с поставками энергоносителей в Турцию и Европу.

При попытке пересечения государственной границы РФ в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Россию свыше 1 тысячи лиц, причастных к террористической деятельности.

Выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность свыше 70 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения.

Кроме того, удалось значительно сократить ресурсное обеспечение террористов, заблокированы счета около 3 тысяч граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 миллионов рублей.

В интернете были блокированы без малого 6 тысяч и удалены более 25 тысяч материалов террористического содержания. Была также прекращена работа свыше 3,5 тысяч интернет-ресурсов, распространявших ложную информацию о спецоперации.

ВОЗМЕЗДИЕ СПУСТЯ ГОДЫ

Успешно продолжается поимка боевиков, в составе банд международных террористов Басаева и Хаттаба в 1999 году участвовавших в нападении на Дагестан. В течение 2022 года сотрудниками ФСБ с коллегами из других силовых ведомств были задержаны несколько человек.

Кроме того, задержаны еще несколько фигурантов дела о нападении в 2000 году на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Шатойском районе Чечни. Тогда в неравном бою у высоты 776 с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и Хаттаба погибли 84 российских военнослужащих. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.

Бандитам не удалось скрыться даже вдали от мест их преступлений — их задерживали не только на Северном Кавказе, но и в Томске и Санкт-Петербурге.

ЗАЩИТА КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Много работы выпало на долю российских специалистов по информационной безопасности. Против России в информационном пространстве развернута беспрецедентная по своим масштабам киберкампания, основной целью которой является выведение из строя информационной структуры — об этом в начале февраля нынешнего года сообщил заместитель директора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Число кибератак на российскую инфраструктуру с начала специальной военной операции увеличилось в разы, говорил он. Отмечается и рост скорости проведения таких атак: от момента появления сведений об угрозах, например публикации сведений об уязвимостях, до ее практической реализации проходит не более нескольких часов, добавлял Мурашов. При этом большой объем DDoS-атак явился своего рода прикрытием для более серьезных воздействий, говорил специалист.

По словам Мурашова, большое количество кибератак в 2022 году было направлено на хищение информации и нарушение технологических процессов, а также вмешательств в работу различных объектов, которые могут иметь общественный резонанс.

О ПРОШЛОМ — РАДИ БУДУЩЕГО

На предыдущей коллегии Владимир Путин поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за вклад в противодействие попыткам фальсификации истории. Такая работа — это важный вклад в сбережение исторической памяти, говорил глава государства. И ФСБ продолжает публиковать ранее бывшие секретными сведения о событиях прошлого.

За последние два года спецслужба предоставила РИА Новости большой ряд архивных материалов, содержащих новые факты чудовищных преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников, которые те творили в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Эти сведения были использованы судами российских регионов для признания фактов геноцида советского народа.

Широкий резонанс вызвали и архивные материалы ФСБ о преступлениях японских военных времен Второй мировой войны. В этих документах, с которыми ознакомилось РИА Новости, приводятся факты о разработке японцами бактериологического оружия в рамках подготовки к войне с Советским Союзом и другими странами, и о том, как бесчеловечено оно испытывалось на ни в чем не повинных людях.

Кроме того, ФСБ обнародовала сведения о зверствах украинских националистов 80-летней давности, о планах польских боевиков, сотрудничавших с гитлеровцами, оторвать от СССР западные районы Украины и Белоруссии и возродить "Великую Польшу".

*Внесено в реестр СМИ-иноагентов

**Террористическая организация, запрещена в России