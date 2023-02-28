МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник рассмотрит очередной протокол, составленный в отношении компании-собственника "Википедии" за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 28 февраля в 11.00 утра. Суд взыскал средства с Glencore Energy UK по иску Сбербанка

Протокол составлен в отношении Wikimedia (компания-собственник портала "Википедия") за неудаление запрещённого контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 4 млн рублей.

Согласно информации на сайте организации, Wikimedia Foundation, Inc., или сокращенно Wikimedia WMF — американская некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в соответствии с местным законодательством. Наиболее известная как платформа для "Википедии", онлайн-энциклопедии, она также содержит другие связанные проекты.