Суд рассмотрит протокол в отношении владельца Википедии
Московский суд рассмотрит протокол в отношении владельца Википедии
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник рассмотрит очередной протокол, составленный в отношении компании-собственника "Википедии" за неудаление запрещённого контента, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 28 февраля в 11.00 утра.
Протокол составлен в отношении Wikimedia (компания-собственник портала "Википедия") за неудаление запрещённого контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 4 млн рублей.
Согласно информации на сайте организации, Wikimedia Foundation, Inc., или сокращенно Wikimedia WMF — американская некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в соответствии с местным законодательством. Наиболее известная как платформа для "Википедии", онлайн-энциклопедии, она также содержит другие связанные проекты.
https://1prime.ru/society/20230228/839924351.html
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