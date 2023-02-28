МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Три четверти россиян старше 40 лет испытывают сложности при поиске работы, при этом 40% респондентов отмечают, что за последний год их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру", результаты которого есть у РИА Новости. Вышли данные по уровню безработицы в странах Европы

"По данным опроса, сейчас в поиске работы находятся 33% респондентов старше 40 лет, 5% недавно нашли работу и устроились, а еще 62% работают давно. Из тех участников опроса, которые заняты поиском работы, сложности испытывают 76% соискателей. Также 60% респондентов отмечают, что за последний год не заметили изменений в отношении работодателей при трудоустройстве к сотрудникам старше 40 лет, им по-прежнему часто отказывают. Однако еще 40% опрошенных уверены, что их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство", — говорится в исследовании.

Говоря о трудностях, которые испытывают соискатели в возрасте 40 лет и старше, опрошенные чаще всего отмечают, что им сложно найти работу с достойной оплатой (эту причину назвали 78% опрошенных). 11% респондентов сообщали также, что им труднее, чем молодым кандидатам, ориентироваться в автоматизированных рабочих процессах, а еще 7% говорили, что им тяжело устроится работать по специальности.

"Своими сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие сотрудники считают: наличие более ценного опыта и багажа знаний (53%), заинтересованность в долгосрочной занятости (17%), более ответственный подход к работе (14%), возможность стать наставником и обучить более молодых коллег (14%), адекватные зарплатные ожидания в сравнении с молодыми (2%)", — отмечается в исследовании.