МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Более 40% американцев уверены, что Китай готовится к войне с США, свидетельствуют результаты социологического исследования компании McLaughlin & Associates. Американцы выступили за проверку умственных способностей политиков

Согласно опубликованным значениям, 42% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они в то, что КНР готовится в войне с США. Еще 30% не разделяют эту точку зрения.

При этом 62% американцев поддерживают введение запрета в США на социальную сеть TikTok, поскольку она "используется Коммунистической партией Китая для шпионажа за американцами и кражей их персональной информации". Менее четверти участников исследования (24%) выступают против запрета соцсети.

Опрос также показал, что более половины американцев выступают против того, что "Китай дает миллионы долларов" американским колледжам и университетам, а также американским медиа и новостным компаниям.

Опрос проводился с 17 по 23 февраля. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних американцев.