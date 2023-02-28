МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. В США 77% избирателей согласились с предложением кандидата в президенты республиканки Никки Хейли о проведении обязательной проверки умственных способностей политиков старше 75 лет, пишет The Hill со ссылкой на недавний опрос Fox News. Байден заявил об угрозе дефолта в США

Издание отмечает, что предложение Хейли — нескрываемый выпад против действующего президента Джо Байдена и экс-главы страны Дональда Трампа, которым сейчас 80 и 76 лет соответственно.

Согласно опросу, 77% респондентов поддержали идею тестирования пожилых политиков, 20% проголосовали против, а 3% отказались занять ту или иную сторону.