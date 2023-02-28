МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На следующей неделе среда — 8 марта — станет нерабочим днем, сообщили РИА Новости в Роструде.

"В России Международный женский день является нерабочим праздничным днем. В 2023 году 8 марта приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в соответствии с производственным календарем на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", — заявили в ведомстве.

Вторник, 7 марта — предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.